Zeci de saci de gunoaie au fost stansi din padurea de brazi "din deal" situata in comuna Feleacu de langa Cluj-Napoca. Un consilier local USR care a participat la actiune a aratat ca, desi la actiunea voluntara, initiata de riverani si de oameni carara le place sa iasa in natura, au participat putini cetateni, s-au strans foarte multi saci de gunoi.Actiunea a avut loc in 22 aprilie, in mica padura de brazi "din deal", Feleacu."A fost foarte fain, nu am fost foarte multi dar s-a vazut ca o ... citeste toata stirea