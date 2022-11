FOTO - Alerta pentru echipele salvamont si jandarmii din Alba: Doi clujeni, rataciti in muntii Trascaului. Drumetii erau insotiti de 3 copii

Doi barbati si trei copii din judetul Cluj s-au ratacit in Muntii Trascaului, intr-o zona cunoscuta ca fiind frecventata de ursi. In cautarea lor au pornit jandarmii si salvamontistii.Cinci persoane, dintre care doi adulti si trei copii, toti din judetul Cluj, au avut nevoie de interventia jandarmilor deoarece s-au ratacit. S-a intamplat duminica in judetul Alba, in zona Cascadei Sipotei Bedeleu, o zona cunoscuta ca fiind frecventata de ursi, transmit reprezentantii Jandarmeriei din Alba."In ... citeste toata stirea