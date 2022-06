FOTO - Ambasadorul Israelului a participat la comemorarea celor 18.000 de evrei deportati din Cluj in lagarele naziste, in al Doilea Razboi Mondial

Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a participat marti, 7 iunie, la comemorarea celor 18.000 de evrei care au fost deportati din Cluj in lagarele de concentrare naziste.Inainte de a fi deportati in lagarele de exterminare si munca silnica, cei 18.000 de evrei au fost adunati in ghetoul de la fabrica de caramizi din Cluj. In cursul zilei de marti, 7 iunie, a avut loc un eveniment comemorativ in municipiul Cluj-Napoca, la care a participat si ambasadorul Israelului in Romania."E.S. ... citeste toata stirea