FOTO. Apartament in stil "rustic" din centrul Clujului, scos la vanzare cu 300.000 de euro. Are 2 camere si o debara generoasa

Un apartament cu doua camere de pe strada Republicii din Cluj-Napoca a fost scos la vanzare cu suma de 300.000 de euro. Locuinta are o suprafata de 72 de metri patrati si este compusa din doua dormitoare, bucatarie, baie si o debara generoasa.Proprietarul a precizat ca apartamentul se preda conform pozelor din anunt, mobilat si utilat. Cladirea a fost construita in anul 1960 si, potrivit anuntului, este situata aproape de mijloacele de transport in comun."Avem placerea de a va prezenta spre ... citește toată știrea