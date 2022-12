FOTO - Atentie, a aparut o noua "campanie" de phishing (furt de date online). Clientii Raiffeisen Bank, vizati de hoti

O noua campanie de phishing (furt de date bancare/card) a inceput sa ia amploare in Romania si vizeaza clientii bancii Raiffeisen Bank.Scamatoria circula sub forma unui email care contine o avertizare privind faptul ca o persoana necunoscuta, de la o anumita adresa (aleatorie) foloseste fara permisiune contul unui client al bancii. Tot in acest email, "reprezentantii bancii" le recomanda celor "pagubiti" sa acceseze o pagina securizata a bancii, care este de fapt o pagina falsa, pentru a-si ... citeste toata stirea