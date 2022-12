FOTO - Atentie la sosea: Drumurile judetene din Cluj au fost deszapezite, dar sunt inca afectate de polei

Drumurile din mai multe zone ale judetului Cluj au fost dezapezite, dupa ce iarna a inceput sa isi faca simtita prezenta, dar, circulatia rutiera ar putea sa fie in continuare ingreunata de poleiul si stratul fin de gheata format pe sosele.La nivelul judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise, totusi, pentru prima data in aceasta iarna s-a intervenit pe drumurile judetene din zona Dej pentru curatarea lor de zapada. Insa, din cauza temperaturilor scazute inregistrate in ... citeste toata stirea