FOTO - Atentie! Un barbat, acuzat ca a hartuit in mod repetat mai multe studente din Cluj: "A intrat peste ele in baie. Le-a aleargat cu masina pe strada"

O clujeanca a cerut ajutorul comunitatii clujene prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, dupa ce a fost contactata de mai multe studente din Cluj-Napoca in privinta unui barbat dubios din oras care le hartuieste si care a fost observat des dand tarcoale pe langa camine, in special pe langa cele in care se cazeasa exclusiv fetele."S-a trezit cu el in baie!""E asta din imagine. Ideea e asa, individul a avut etape de abordare, a inceput sa ceara voie sa se aseze langa ele pe banca ... citeste toata stirea