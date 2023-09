Peste 5000 de oameni au luat startul Jazz in the Park in Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca. In imagini, festivalul care invata acum oamenii sa petreaca cu toata familia arata cam asa:O explozie de energie, ritmuri captivante si buna dispozitie. Asa poate fi caracterizata prima zi a celei de- a 11-a editii a festivalului Jazz in the Park care a debutat vineri, 1 septembrie, in Parcul Etnografic "Romulus Vuia" din Cluj-Napoca. Sub cerul senin al orasului, scena Hill a fost martora ... citeste toata stirea