FOTO - Autoturism cuprins de flacari la Turda. Care a fost cauza incendiului

In aceasta dimineata in jurul orei 06:20 o masina a luat foc in zona industriala a municipiului Turda, pe strada 22 Decembrie, fosta Armata Rosie. La fata locului s-au deplasat pompierii turdeni cu o autospeciala.Masina a ars cam in proportie de 80%. In urma incendiului nu au fost persoane ranite, informeaza ISU Cluj."Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit in aceasta dimineata, marti 29 noiembrie, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o masina situata pe strada Armata ... citeste toata stirea