FOTO - Avertizare de Cod Galben de vant puternic in judetul Cluj. La munte va viscoli puternic

Meteorologii au emis luni, 16 ianuarie, o atentionare Cod Galben de intensificari ale vantului in mai multe judete, printre care si judetul Cluj, precum si o informare de precipitatii, vant si viscol in zona montana inalta.Astfel, conform prognozei ANM, in intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 22:00, in Carpatii Meridionali si Occidentali si local in Banat, va fi Cod Galben de vant, cu intensificari de 60 - 80 km/h. De asemenea, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele ... citeste toata stirea