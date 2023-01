FOTO - Barbat in scaun cu rotile, lovit din plin de o ambulanta, in Turda - UPDATE

Un accident rutier s-a produs marti, 3 ianuarie, pe o strada principala din Turda, in apropiere de strada garii a orasului.Potrivit turdanews.net, traficul se desfasoara cu dificultate in zona, dupa ce o persoana aflata in scaun cu rotile a fost lovita de o ambulanta.Barbatul aflat in scaun cu rotile a vrut sa treaca strada regulamentar, pe una dintre trecerile de pietoni din zona, moment in care o ambulanta l-a lovit din plin.Revenim cu detalii. ... citeste toata stirea