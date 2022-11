FOTO - Bob Radulescu, multumit de "lucrarile" de la Cimitirul Manastur: "Multumim administratiei. E vorba doar de bunavointa reciproca"

Dupa ce s-a plans de conditia deplorabila in care se afla una dintre intrarile spre Cimitirul din Manastur printr-o postare pe Facebook, cerandu-le celor din administratia locala sa faca ceva in privinta aceasta, dorinta actorului clujean Bogdan Radulescu a fost indeplinita de Primaria Cluj-Napoca.Cvezi si: FOTO - Actorul Bob Radulescu, trage la raspundere primaria pentru lipsa de interes fata de intrarea in cimitirul central: "E jignitor si o rusine"La cateva zile dupa ce presa locala a ... citeste toata stirea