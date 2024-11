FOTO Breteaua de circulatie de iesire din Borhanci inspre strada Brancusi ar urma sa fie gata inainte de finalul anului. Cum arata santierul

Breteaua de legatura la viitoarea Centura Metropolitana a Clujului realizata in intersectia strazilor Brancusi-Borhanci-Romul Ladea ar urma sa fie finalizata inainte de finalul anului, conform primarului Emil Boc. Traficul din zona Borhanci - Gheorgheni - Buna Ziua ar urma sa fie decongestionat, intr-o anumita masura. Lucrarile au ajuns la 70%.Pe o portiune scurta, se va crea practic o banda auto in plus pe drumul existent."Acolo realizam o bretea ... citește toată știrea