FOTO - Cand va fi finalizata reevaluarea ofertelor pentru Autostrada Transilvania, lotul Chetani - Campia Turzii

Potrivit estimarilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) reevaluarea ofertelor in urma contestatiilor pe lotul Chetani- Campia Turzii din Autostrada Transilvania va fi finalizata in luna iunie 2022.In data de 9 martie, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a admis contestatia Strabag la licitatia pentru lotul Chetani - Campia Turzii din Autostrada Transilvania (A3), dupa ce in 31 ianuarie 2022 fusese desemnata castigatoare oferta asocierii ... citeste toata stirea