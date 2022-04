FOTO. Casa cuprinsa de flacari dupa ce a fost lovita de FULGER, la Cluj

Noaptea trecuta, flacarile au cuprins un garaj si o casa din localitatea Saradis, comuna Feleacu. Pompierii clujeni au intervenit pentru a stinge incendiul care a pornit de la un fulger ce a lovit garajul. Din fericire, persoanele care se aflau in casa nu au avut nevoie de sprijin medical."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte la un incendiu care a afectat un garaj si o casa in localitatea Saradis, comuna Feleacu. Apelul de urgenta a fost primit in ... citeste toata stirea