FOTO. Catelul unei clujence, ranit grav la un salon de toaletaj canin din Floresti: "Doamnele de acolo credeau ca nu observ si m-au mintit"

Catelul unei clujence a fost ranit grav la un salon de toaletaj canin din comuna Floresti. Femeia sustine ca animalul ei de companie a fost taiat cu foarfeca in timpul unei proceduri de tuns.Ea a relatat ca salonul era mizerabil, iar cainele ei a fost tinut timp de trei ore la tuns. In momentul in care clujeanca a fost anuntata ca poate sa isi ridice animalul de companie, a observat ca acesta era ranit.Sperand ca femeia nu o sa observe, angajatele de la salonul de toaletaj canin au incercat ... citește toată știrea