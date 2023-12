Intrarile la targul de Craciun din Piata Unirii, de la km "0" al Clujului, sunt marcate cu omuleti de turta dulce, cesti de ciocolata calda si carti, iar, in rest, decorul e, in mare, cam acelasi ca in anii trecuti - roata panoramica care creeaza imagini bune de poze cu eleganta Catedrala Sf. Mihail alaturi, un carusel, scena pentru concerte, bradul, casa lui Mos Craciun, cortina de lumini, relateaza economedia.ro.sursa foto: economedia.roExista, desigur, si casutele de lemn unde se vand ... citeste toata stirea