FOTO - CLUJ - Accident grav in la iesire din Huedin. O masina a fost facuta praf. Unul dintre soferi a ramas incarcerata

Un accident in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc vineri, 3 iunie, in localitatea Saula, udetul Cluj. Din primele informatii, cel putin o persoana este ranita grav.Potrivit ISU Cluj, o persoana a ramas incarcerata in urma ciocnirii dintre doua masini care circulau pe drumul national care traverseaza localitatea Saula. Ambele autoturisme au fost grav avariate, viata persoanelor care se aflau in masini in momentul impactului fiind puse in mare pericol.Traficul rutier este