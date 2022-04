FOTO. Cluj: Accident rutier pe DN1C. O masina s-a RASTURNAT, doi copii mici au avut nevoie de ingrijiri medicale

Politistii si pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier produs in afara localitatii Bontida, din judetul Cluj. In urma accidentului o familie a fost ranita si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In automobil erau prezenti doi copii mici, in varsta de doi si respectiv 3 ani."Accident rutier produs in jurul orei 06.40, pe DN1C, in afara localitatii Bontida. Un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizesu Gherlii a intrat in coliziune cu autoturismul ... citeste toata stirea