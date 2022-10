FOTO - Clujean, indignat de dezinteresul autoritatilor fata de masinile parcate pe trotuar: "Frumos mod de a prioritiza pietonii"

Un clujean, satul de situatia masinilor parcate pe trotuarele din municipiul Cluj-Napoca, ne-a contactat in speranta ca cerintele si sesizarile locatarilor din zona afectata sa fie rezolvate. Este vorba de strada Oasului, din cartierul Iris, acolo unde, trotuarele sunt impracticabile din cauza masinilor parcate. Clujeanul spune ca autoritatile nu fac nimic in legatura cu aceasta problema, desi au fost depuse numeroase sesizari de-a lungul timpului."Cateva probleme din 'capitala lumii' in anul ... citeste toata stirea