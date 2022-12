FOTO - Clujul, in topul judetelor cu cele mai multe misiuni ale pompierilor militari. In 24 de ore salvatorii au intervenit la 1.300 de misiuni in Romania

Marti, 6 decembrie, pompierii au participat la 1.300 de misiuni in Romania. In doar 24 de ore, pompierii au fost solicitati sa intervina la 140 de misiuni de salvare in judetul Cluj. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a declarat ca 6 decembrie 2022 a fost o zi grea si ingrijoratoare pentru salvatorii din Romania.In cursul zilei de marti pompierii militari au intervenit la peste 1.300 de misiuni in care au fost solicitati pentru a salva vieti si bunuri. Judetul Cluj se afla ... citeste toata stirea