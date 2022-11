FOTO - Comerciantii care nu afiseaza corect pretul pentru anvelopele vandute online, risca o amenda de pana la 4.000 de lei

Obligatiile care trebuie respectate privind etichetarea pneurilor au fost introduse acum un an si jumatate. Insa, tara noastra nu avea asigurat si un regim de sanctiuni pentru cei care incalca prevederile regulamentului.Astfel, Guvernul a adoptat marti o hotarare de Guvern in care sunt stabilite amenzile aplicabile celor care nu respecta aceste reguli. De asemenea, in Regulamentul nr. 740/2020 privind etichetarea pneurilor s-au adus si noi modificari, in luna mai din 2021.Hotararea stabileste ... citeste toata stirea