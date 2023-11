Mai multe imagini de pe santierul de modernizare al Castelului Banffy din Rascruci, obiectiv din patrimoniul Consiliului Judetean Cluj, au fost postate de una dintre firmele care au lucrat in cadrul contractului. Lucrarile de modernizare au inceput in 2021 si urmeaza sa fie gata anul acesta. Constructor este Tomoroaga Construct din Bistrita iar proiectul a fost facut de Ektra Arhitetcura in asocierea cu birouul arhitectului Szabolcs Guttmann.In luna august a acestui an, forul deliberativ ... citeste toata stirea