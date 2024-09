FOTO Cum s-a produs accidentul din aceasta seara in care un barbat a ramas incarcerat: Masina, proiectata pe contrasens, a lovit mai multe vehicule

Accidentul a avut loc pe DN17 - E58, pe strada Bistritei din municipiul Dej, in aceasta seara, in jurul orei 18:40. Potrivit cercetarilor preliminare efectuate de politisti, un barbat de 42 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a patruns pe DN17 dintr-o strada secundara. In acel moment, a intrat in coliziune cu un alt vehicul, iar in urma impactului a fost proiectat pe sensul opus, unde a lovit un ansamblu de vehicule.La fata locului, echipele de urgenta au intervenit rapid, iar barbatul a ... citește toată știrea