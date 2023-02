FOTO. Cum s-a produs gravul accident de la Rascruci, pe drumul Cluj-Gherla. Unul dintre soferi era beat

Un accident grav de circulatie s-a produs in aceasta dimineata la Rascruci, pe DN1C, intre Cluj-Napoca si Gherla.La data de 14 februarie, in jurul orei 07.10, politistii au intervenit la un accident rutier pe DN1C- E576, in localitatea Rascruci, la km 20+450m, produs intre un autoturism si un ansamblu de vehicule.Conform datelor preliminare, s-a constatat faptul ca o femeie in varsta de 29 de ani, din judetul Maramures, in timp ce conducea autoturismul dinspre ... citeste toata stirea