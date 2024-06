FOTO De ce considera analistii ca mall-urile nu isi vor pierde din relevanta in urmatorii 25 de ani? Unde se pozitioneaza Clujul

In Romania, IULIUS este unul dintre pionierii acestui tip de retail, care inaugura in aprilie 2000, la Iasi, primul mall din afara Capitalei si printre primele din tara. Acelasi nume ajungea si in Cluj-Napoca, in 2007, cu o suprafata mai mare si o oferta de magazine si mai bogata. Pe piata locala au aparut si alte mall-uri la acea vreme, iar in ultimii ani s-au anuntat noi proiecte care includ suprafete generoase pentru shopping, tocmai pentru ca exista cerere din partea publicului consumator, ... citește toată știrea