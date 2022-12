FOTO. Dimineata de foc in Gherla! Pompierii lupta cu un incendiu care a cuprins in totalitate un depozit

A fost o dimineata de foc pentru pompierii clujeni. O anexa gospodareasca din Gherla, in care erau depozitate mai multe materiale textile a fost cuprinsa de un incendiu violent. In aceste momente se lucreaza pentru limitarea tuturor focarelor, avand in vedere ca arderea s-a manifestat in profunzimea stivelor de materiale textile depozitate in anexa."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin pentru a stinge un incendiu ce a cuprins o anexa in care erau depozitate mai multe materiale ... citeste toata stirea