FOTO - Doua asistente de la Spitalul Municipal Turda, blamate de un pacient: "Aceste 'doamne' sunt foarte ocupate cu TikTok-ul"

Un clujean spune ca a fost tinut in frig, la Sectia de Primiri Urgente de la Spitalul Municipal Turda, in timp ce angajatele se uitau pe telefoanele mobile, la videoclipuri de pe TikTok."La Spitalul Municipal Turda pacientii sunt tinuti afara sa astepte si aceste 'doamne' sunt foarte ocupate cu TikTok-ul in loc sa preia pacientii care asteapta la urgente (la Urgente nu mergem daca ne doare in cot)", a trasnmis turdeanul indignat de situatia ... citeste toata stirea