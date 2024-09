FOTO Doua tone de gunoaie stranse in Floresti de Ziua Curateniei Nationale

Circa doua tone de deseuri au fost stranse in urma actiunilor derulate pe parcursul a doua zile in Floresti in cadrul campaniei "Let's Do It Romania", de Ziua Curateniei Nationale, 21 septembrie.Primarul Bogdan Pivariu a aratat deja ca actiunile de ecologizare se vor derula pe parcursul a doua zile, pe malurile Somesului.In urma campaniei, a aratat Primaria Floresti, s-au adunat circa 2 tone de gunoi. "Fata de 2021, cantitatea ... citește toată știrea