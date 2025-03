FOTO: Fluturi de trei metri, tarantule uriase si molii gigant. Descopera "Giant Bugs" de la Iulius Mal Cluj (P)

Cele 24 de exponate animatronice din Iulius Parc sunt prezentate in premiera in Romania, oferindu-le vizitatorilor sansa de a patrunde intr-o lume fascinanta a insectelor. De exemplu, un fluture, care in mod normal masoara doar 7 cm, poate fi admirat in marime uriasa, avand peste 3 metri. O molie de 24 cm ajunge la peste 3,5 metri, iar o tarantula, care de obicei are 13 cm, este expusa la o dimensiune impresionanta de 3 metri.Expozitia poate fi vizitata zilnic, intre 10:00 si 20:00. Pretul ... citește toată știrea