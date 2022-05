FOTO - Fostul director al Teatrului de Papusi "Puck", Emanuel Petran, muta greva foamei de la Cluj la Bucuresti, incurajat de AUR si de George Simion

Fostul director al Teatrului de Papusi "Puck" din Cluj-Napoca, Emanuel Petran, continua, marti, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, greva foamei inceputa in Piata Unirii in urma cu trei saptamani. Decizia de a se prezenta in fata Parlamentului a luat-o chiar din prima zi a grevei, cand ne-a spus ca "daca va fi nevoit va merge chiar si la Bucuresti, sau mai departe, la Bruxelles, doar pentru a fi auzit".Dar totodata, Petran a fost "incurajat" de catre deputatul AUR, George Simion, sa se ... citeste toata stirea