FOTO: Gestul MINUNAT al unui clujean, in pragul sarbatorilor! Tanarul e un exemplu de urmat: ,,Vreau sa o donez la o organizatie care lucreaza cu copii"

Magia Craciunului i-a cuprins mai repede pe unii clujeni! Un tanar s-a gandit sa faca un gest minunat, in prag de sarbatori.Acesta a primit o tableta in cadrul unui proiect, iar neavand vreo folosinta pentru aceasta, i-a venit in minte sa aduca o mica bucurie unor copii. Desi putea sa o vanda, clujeanul a tinut sa o doneze unei asociatii din Cluj care se ocupa cu copiii.,,Salut, am primit aceasta tableta intr-un proiect si nu am la ce sa o folosesc, asa ca vreau sa o donez la o ... citește toată știrea