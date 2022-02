FOTO: "Giganti" din lumea paianjenilor pot fi admirati la Iulius Mall Cluj in cadrul expozitiei "The Taranterra Project"

Iulius Mall Cluj te provoaca sa traiesti senzatii tari. Si nu, nu te invita sa faci bungee jumping sau sa te dai in roller-coaster, ci iti reaminteste ca pana duminica, 13 februarie, inca mai poti vizita expozitia The Taranterra Project, care a adus in Atrium o varietate de specii de tarantule.Aici vei descoperi curiozitati despre 36 dintre cele mai importante specii de tarantule de pe glob si vei afla cum si cat traiesc, cum se apara de pradatori, cand a fost folosita prima data denumirea de ... citeste toata stirea