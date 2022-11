FOTO. Guvernul a aprobat realizarea noului centru de Inteligenta Artificiala pe care il vrea UTCN la Cluj. Cum arata proiectul de peste 25 de milioane de euro?

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de ieri, prin Hotarare de Guvern, realizarea cladirii pentru Laboratoarele de Cercetare in Inteligenta Artificiala a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN). Cladirea ce va gazdui institutul va fi construita in incinta campusului universitar (din Zorilor) si va avea cinci etaje, informeaza universitatea clujeana.Potrivit Hotararii de Guvern, valoarea totala a investitiei va fi de peste 126 de milioane de lei (25,6 milioane de euro).Finantarea ... citeste toata stirea