Sindicalistii din Educatie au iesit in strada, centrul Clujului a fost blocat dupa ce peste 4000 de profesori s-au strans in fata Institutiei Prefectului.Masina prefectului Judetului Cluj, Irina Munteanu, a fost blocata de profesorii protestatari. Sunt aproximativ 4.000 de manifestanti in strada, in centrul orasului, potrivit sindicalistilor clujeni. Prefectul insa nu era in masina. Aceasta a inaintat lent, spre