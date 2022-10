FOTO. Hot de lemne accidentat la iesire din Apahida. O masina a lovit copacul lasat pe partea carosabila

Ghinionul unui hot de lemne din judetul Cluj! Politistii clujeni au intervenit seara trecuta la un accident rutier petrecut la iesire din localitatea Apahida. Din primele informatii, o masina ar fi lovit un arbore lasat de un barbat pe partea carosabila. In urma impactului, barbatul care se afla langa copac a fost ranit."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca autoturismul condus din directia Reghin, de un barbat in varsta de 21 de ani a intrat in coliziune cu un arbore aflat ... citeste toata stirea