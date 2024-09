FOTO. Hotii de flori din Floresti lovesc din nou! Aveau genti de lux, dar n-au putut sa se abtina: "S-au intors valorile"

Un barbat si o femeie au fost filmati in timp ce fura mai multe flori dintr-un aranjament expus in fata unei florarii din comuna Floresti, judetul Cluj.Proprietara florariei a raportat un incident similar si in urma cu doua zile cand o femeie a fost surprinsa de camerele de supraveghere cum isi umple bratele cu flori.De aceasta data, un barbat si o femeie, actorii principali ai furtului, au fost facuti "vedete" pe retelele de socializare. Femeia pare sa poarte o geanta de lux, insa acest ... citește toată știrea