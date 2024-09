FOTO Imagini cu o catelusa care avea legat de gat un sac in care se afla al caine, postate pe grupurile de protectia a animalelor din Cluj/Primaria din oras pregateste masuri pentru subventionarea sterilizarii cateilor si pisicilor

O catelusa cu trei pui a fost abandonata langa o padure de langa Cluj Napoca. In momentul in care a fost gasita, animalul avea legat de gat un sac in care se mai afla un alt catel. Un sofer a vazut grozavia si a oprit pe marginea drumului, eliberand animalul din sac. Imaginile cu acest caz de cruzime au fost postate in mediul online.Desi Protectia Animalelor Cluj s-a autosesizat, puii din imaginile initiale nu au mai fost de gasit. Mai mult, autorii nu au put fi gasiti. Din pacate, in zona nu ... citește toată știrea