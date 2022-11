FOTO - Incendiu de proportii in localitatea Nadasu, Cluj. Trei anexe gospodaresti au fost mistuite de flacari

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 21 noiembrie, in localitatea Nadasu. Trei anexe gospodaresti au fost cuprinse de flacari. Pompierii au intervenit mai bine de trei ore pentru a stinge focul."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea flacarilor care au cuprins o bucatarie de vara, o magazie si o lemnarie situate in localitatea Nadasu, comuna Izvorul Crisului", au transmis pompierii ISU Cluj."Doua autospeciale pentru stingerea ... citeste toata stirea