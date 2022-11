FOTO. Incendiu violent la balconul unui bloc din Floresti! Intervin pompierii

Pompierii au intervenit la stingerea unui incendiu produs pe balconul unui bloc de locuinte de pe strada Stejarului din localitatea Floresti. Din primele informatii, pana in prezent nu au fost persoane care sa solicite consult medical si nu au fost necesare masuri de evacuare a locatarilor."Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Floresti au fost solicitati sa intervina pentru a stinge un incendiu incipient, care a izbucnit in balconul unui apartament, situat in mansarda unui bloc de locuinte ... citeste toata stirea