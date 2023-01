FOTO - Iubitorii de sporturi de iarna au dat navala pe partiile din Cluj. Statiunea Buscat Baisoara este la capacitate maxima, iar drumul este blocat

Zapada asternuta in acest weekend in zona de munte a judetului Cluj i-a facut pe multi amatori de sporturi de iarna sa mearga in statiunile din judet pentru a savura putinele momente schiabile din acest sezon. Sambata, 21 ianuarie, la Buscat Baisoara s-a atins capacitatea maxima, astfel ca, locurile de parcare s-au epuizat rapid, iar drumul din si dinspre statiune este blocat."Va multumim ca ne vizitati intr-un numar asa de mare, dar am ajuns la capacitate maxima. Nu mai sunt locuri de parcare, ... citeste toata stirea