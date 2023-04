Feerie de culori in Gradina Botanica din Cluj-Napoca! In minivacanta de 1 Mai, clujenii sunt invitati sa admire frumusetea lalelelor timpurii. Lalelele sunt flori elegante, cu petale fine si culori vibrante, care pot inflori intr-o varietate de nuante, cum ar fi rosu aprins, roz delicat, portocaliu stralucitor sau alb imaculat."Lalelele timpurii sunt acum in plina floare! Profitati de acest weekend lung si nu ratati ocazia de a va conecta cu natura si de a va bucura de timpul petrecut in aer ... citeste toata stirea