FOTO. Lucrari de mantuiala in fata Teatrului National si la Parcul Stefan cel Mare, cu care se lauda Boc. Clujenii sunt revoltati

Desi au fost finalizate inainte de termen, lucrarile din fata Teatrului National, sunt facute "de mantuiala", spun mai multi clujeni nemultumiti de calitatea acestora. Asta in timp ce lucrarile de modernizare a parcului Stefan cel Mare din centrul Clujului care vizeaza si zona din fata Teatrului National au fost laudate de Primarie in ultima luna."Cand am vazut ca se reface parcul de langa teatrul National m-am bucurat insa dalele si scarile de la intrare asa arata. Horror. Ce am putea face?", ... citeste toata stirea