Pompierii turdeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, pe sensul de mers dinspre Turda spre Cluj, in apropierea localitatii Sandulesti."La fata locului a fost dislocata o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism rasturnat in afara partii carosabile. Ocupantii se erau iesiti din ... citeste toata stirea