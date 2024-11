FOTO. Mesaj inedit pentru un sofer certat cu parcarile din Cluj! Un clujean nu s-a putut abtine si i-a lasat un biletel in parbriz: "Cum ai reusit sa..."

Un sofer care si-a lasat masina pe mai multe locuri de parcare, in fata unui bloc din Cluj-Napoca, s-a trezit cu un mesaj inedit in parbriz.Un clujean care a observat cum a reusit sa-si parcheze masina nu s-a putut abtine sa nu reactioneze si i-a lasat un biletel in ... citește toată știrea