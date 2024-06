Foto Mii de clujeni au trait magia Zilelor Clujului in cea de a treia zi, in care s-a celebrat si Ziua Copilului

Peste 110.000 de clujeni si vizitatori au luat parte la cea de-a treia zi de evenimente din cadrul Zilelor Clujului. Centrul Clujului s-a umplut dimineata de magie si culoare in cadrul paradei, iar seara Piata Unirii a devenit o eleganta sala de spectacol in cadrul concertului de muzica clasica.Parada, debutul celei de-a treia zi, poarta exemplul inclusivitatii, valoare prioritara la Cluj-Napoca, motiv pentru care 25.000 de clujeni au celebrat frumusetea comunitatii care colaboreaza in tot ... citește toată știrea