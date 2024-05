FOTO Minora de 13 ani, data disparuta de familie. Politia cere ajutorul populatiei

O fata de 13 ani din Cluj-Napoca a fost data disparuta. Familia a sesizat politia, iar acum se asteapta ajutorul populatiei."La data de 10 mai a.c, in jurul orei 23.18, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIORBA EMANUELA RALUCA, in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 9 mai a.c., in jurul orei 20.00, de pe strada Platanilor din municipiu, iar pana in prezent nu a mai revenit", a transmis IPJ Cluj. ... citește toată știrea