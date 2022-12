O minora de 15 ani, plecata voluntar de la domiciliu, este data disparuta, dupa ce nu s-a mai intors acasa, de azi-dimineata."La data de 31 decembrie a.c, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, DARIA COVACI, in varsta de 15 ani, din localitatea Apahida, a plecat de la domiciliu in cursul zilei de ieri, in jurul 10.00 si nu s-a intors pana in ... citeste toata stirea