FOTO - Motociclist clujean, ranit grav in urma unui accident rutier. Victima a fost preluata de un elicopter SMURD

Un motociclist clujean, in varsta de 58 de ani, a fost grav ranit intr-un accident petrecut sambata, 25 iunie, in judetul Bistrita-Nasaud. Motociclistul a fost preluat de un elicopter SMURD si dus de urgenta la spital.Un barbat din Cluj, care se deplasa pe o motocicleta, a fost lovit de un autoturism pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud. Victima a fost preluata in stare grava de un elicopter SMURD si transportat de urgenta la spital. Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, accidentul a avut loc pe ... citeste toata stirea