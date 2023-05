Proiectul grupului Iulius Mall de reconversie a platformei industriale Carbochim si construire a unui nou mall in Cluj-Napoca, plus cladiri de locuinte si birouri a fost supus atentiei specialistilor din comisia de urbanism a Primariei pentru prima data, dupa ce in iunie anul trecut, intr-o consultare similara, a primit laude in Comisia de Urbanism a Consiliului Judetean. Fata de prezentarea publica in fata autoritatilor avizatoare din 2022, proiectul a fost ajustat, in sensul ca s-a renuntat ... citeste toata stirea